Прогноз погоды на неделю: в Кирове потеплеет до +20 градусов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-05T11:48:46+03:00

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Во время очередной рабочей недели в Киров наконец-то вернется лето. Правда, всего на один день. В понедельник днем, 5 августа, воздух прогреется до +15 градусов. Вечером начнется дождь. Станет прохладнее до +10 градусов.

Во вторник с утра в городе ожидается переменная облачность. Столбик термометра окажется на отметке +13 градусов. Днем станет теплее еще на два градуса. Ночью в Кирове похолодает до + 8. Осадков не ожидается.

Однако среда, 7 августа, снова будет дождливой. Утром температура воздуха составит всего +10 градусов. Днем потеплеет до +14. Ночь в Кирове будет ясной. Похолодает до +7 градусов.

Четверг окажется самым теплым днем на неделе. С утра воздух прогреется до +15 градусов. Днем, по прогнозам rp5.ru, наступят долгожданные 20 градусов тепла. К вечеру в Кирове снова станет прохладнее до +15.

Пятница, 9 августа, окажется пасмурной и дождливой. С утра в городе температура воздуха составит + 14 градусов. Днем начнется ливень, который завершится только в субботу вечером. Ночью ожидается +12 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU