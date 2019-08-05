2019-08-05T12:39:24+03:00
Происшествия

В Кирове автомобиль снес забор у Первомайского суда и перевернулся

Водитель и пассажир получили травмы
Анна КРЮКОВА
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Водитель был лишен права управления автомобилем. Фото: vk.com/gibdd43Водитель был лишен права управления автомобилем. Фото: vk.com/gibdd43
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Местные жители в соцсетях сообщили, что у Первомайского суда неизвестный снес забор. В УГИБДД по Кировской области информацию подтвердили и пояснили, что ДТП произошло 3 августа в 22.35. В это время на улице Попова автомобиль «Лада Гранта» врезался в забор и перевернулся.

- Машиной управлял 47-летний мужчина, - уточнили в ведомстве. - Он был лишен права управления транспортными средствами.

В итоге, и водитель и 29-летний пассажир получили травмы. Однако госпитализация мужчинам не потребовалась. Всего за прошедшие три дня в области произошло 18 ДТП. Травмы получили 22 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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