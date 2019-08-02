Трагически погиб на Алтае: стало известно о смерти кировского фотографа и видеооператора

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-02T18:34:48+03:00

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В среду, 31 июля, не стало кировского фотографа и видеооператора Владимира Кочурова. Мужчина погиб во время водного похода в Республике Алтай. Об этом на страницах в соцсетях сообщили его коллеги.

- Трагически погиб наш учитель Кочуров Владимир Николаевич в водном походе по Горному Алтаю, - написала кировчанка. - Пять раз с нашей студией «Стоп-кадр» он в походах снимал и учил снимать кино. Мы будем помнить все, чему нас научил Владимир Николаевич. Добрый, веселый, умнейший человек, любитель песен у костра и ночных походных баек.

Также местная жительница добавила, что Владимир Кочуров работал в Центре детского туризма, был организатором Всероссийского фестиваля «Алый парус». Похороны видеооператора запланированы на вторник, 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU