В Фаленском районе опрокинулся «КамАЗ» с цистернами

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-02T12:19:23+03:00

Назначение цистерн в Госавтоинспекции не сообщили. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Большегруз на скорости наехал на «бровку» дороги. 33-летний водитель от резкого удара потерял управление. Грузовик съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

- ДТП произошло 1 августа в 12.05 часов на 123 километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница Удмуртии, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель получил травмы.

Первую помощь мужчине оказали на месте происшествия. Дальнейшая госпитализация ему не потребовалась. Как уточнили в Госавтоинспекции, неизвестно, что перевозили в цистернах и были ли они наполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU