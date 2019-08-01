Больше сотни домов Кирова останутся без горячей воды в августе

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-01T11:53:57+03:00

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Объявления об отключениях горячей воды некоторым жителям города кажутся настоящей насмешкой. Сегодня, 1 августа, в редакцию «Комсомолки» позвонил житель дома №42 на улице Мира и рассказал о нелепой ситуации.

- В начале июня нам отключили горячую воду, вешали объявление, что ее не будет неделю, кажется, - вспоминает кировчанин. - Потом воду дали на несколько дней. А дальше произошло что-то невообразимое и поражающее своим цинизмом. Горячую воду вновь отключили. На входной двери висело объявление, что ее не будет сутки. Через сутки оно исчезло и появилось новое: мол, живите без горячей воды еще две недели.

Указанный срок прошел. А воды как не было, так и нет. Только объявление пропало. Вчера повесили новое. Которое гласит, что горячую воду еще отключат на неопределенный срок в связи с ремонтными работами. И тут у кировчанина возникает вопрос: как можно отключить то, что и так отсутствовало?

Кстати, недавно стало известно, что более 100 домов города Кирова останутся также без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями. Подробности можно узнать на специальном сайте в разделе «График».

ИСТОЧНИК KP.RU