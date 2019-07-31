2019-07-31T15:46:01+03:00
Общество

Оскорбления, унижения и побои: кировские одиннадцатиклассницы избили друг друга на перемене

Лишь одну из участниц драки обязали выплатить штраф
Елизавета Захарова
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Во время школьной перемены кировские ученицы устроили дракуВо время школьной перемены кировские ученицы устроили дракуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одной из кировских школ подрались ученицы 11 класса. Причиной, как это часто бывает у подростков, стали личная неприязнь и оскорбления.

Как пояснили в прокуратуре Ленинского района, после очередного урока девушки вышли в коридор и на глазах у других учеников начали друг друга унижать и ругаться матом. После нелитературных слов в дело пошли кулаки.

В отношении шестнадцатилетней зачинщицы ссоры возбудили административное производство по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Девушка должна будет заплатить штраф – тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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