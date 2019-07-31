Редкие облака на закате: в Кирове заметили уникальное природное явление

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-31T12:43:04+03:00

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В Кирове зафиксировали редкое метеорологическое явление: неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. А если говорить простым языком, то на небе кировчане могли увидеть волнообразные облака. Снимки были опубликованы в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Фото: Юлия ТЕРЕШИНА | vk.com/meteokirov

— Это явление считают редким, и во всем мире существует небольшое количество фотографий с его изображением, – подчеркнул администратор группы Алексей Кокорин. – Ярко выраженная неустойчивость Кельвина-Гельмгольца проявляется в атмосфере на облаках любого из ярусов и напоминает движение волн на поверхности воды. Характерная форма облаков образуется между двумя слоями воздуха с различной плотностью, двигающимися с разной скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU