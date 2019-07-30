В Кирове пьяный пенсионер на иномарке въехал под фуру
Мужчина получил травмы
Иномарке «разворотило» левое переднее крыло. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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65-летний водитель «Хендай Грета» не справился со своим авто и спровоцировал ДТП. То ли опьянение сказалось, то ли возраст. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
- ДТП произошло 29 июля около 21.10 часов на 608 километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате столкновения со «Сканией» мужчина получил травмы.
Мужчине повезло. Ему даже не потребовалась помощь медиков и госпитализация. Левая сторона его автомобиля значительно помялась, да и водителю большегруза нанесен материальный ущерб: «Скании» пробило колесо.
ИСТОЧНИК KP.RU