На этот раз без жертв: в кировском детском саду провалилась часть площадки

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-30T13:10:27+03:00

В провале нашли старые стройматериалы, которые остались здесь еще с 80-х годов. Фото: администрация города Кирова

Полтора года назад в этом же учреждении трехлетний ребенок упал в двухметровую яму с грунтовыми водами

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Сотрудники детсада № 201 на утреннем обходе заметили метровую яму рядом с песочницей. Опасную площадку сразу же огородили, а воспитателей предупредили.

- На место выехала спецтехника, - сообщили в администрации города Кирова. - Глубина провала оказалась около метра, техника углубилась еще на 2 метра вниз. Как рассказали специалисты, под слоем грунта были обнаружены остатки стройматериалов - битого кирпича, шифера, полиэтилена и рубероида, а также остатки корневой системы снесенных деревьев.

Напомним, что в апреле 2018 года в этом же садике произошел аналогичный инцидент. Тогда трехлетний мальчик во время прогулки провалился в двухметровую яму с грунтовыми водами. К счастью, поблизости оказались сотрудники Росгвардии, которые помогли ему выбраться.

Как выяснилось позднее, до 80-х годов на этом месте стояли дома. Их снесли, а на площадке выстроили детский сад. Видимо, на момент возведения здания строители не побеспокоились о пустотах, которые образовались в руинах, из-за чего и произошли обвалы.

После прошлогоднего инцидента сити-менеджер Илья Шульгин поручил работникам образовательных учреждений ежедневно проверять территории.

ИСТОЧНИК KP.RU