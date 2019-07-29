2019-07-29T17:00:01+03:00
Происшествия

Ударил ножницами: осужденного из Кирово-Чепецкой колонии подозревают в покушении на убийство

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение
Евгений ДЕМИХОВ
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Инцидент произошел в одной из колоний Кирово-ЧепецкаИнцидент произошел в одной из колоний Кирово-ЧепецкаФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Ссора между двумя мужчинами подняла на ноги всю колонию. Мало того, что не обошлось без рукоприкладства, один из осужденных использовал ножницы.

- Двое заключенных находились в спальном помещении, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Один из осужденных из-за личной неприязни имевшимися при себе ножницами нанес второму осужденному несколько ударов по телу.

Трагической развязки удалось избежать. Мужчину оттащили от жертвы и успокоили. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь и отправили в медучреждение. На мужчину, отбывающего наказание в Кирово-Чепецкой колонии, завели еще одно уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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