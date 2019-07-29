Ударил ножницами: осужденного из Кирово-Чепецкой колонии подозревают в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-29T17:00:01+03:00

Инцидент произошел в одной из колоний Кирово-Чепецка Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Изменить размер текста: A A

Ссора между двумя мужчинами подняла на ноги всю колонию. Мало того, что не обошлось без рукоприкладства, один из осужденных использовал ножницы.

- Двое заключенных находились в спальном помещении, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Один из осужденных из-за личной неприязни имевшимися при себе ножницами нанес второму осужденному несколько ударов по телу.

Трагической развязки удалось избежать. Мужчину оттащили от жертвы и успокоили. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь и отправили в медучреждение. На мужчину, отбывающего наказание в Кирово-Чепецкой колонии, завели еще одно уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU