Ушли в лес и пропали: в Кировской области разыскивают пожилых грибников
В поселке Сюзьва Афанасьевского района пропали пожилые супруги. Николай и Татьяна Полудницыны в субботу, 27 июля 2019 года, ушли в лес по грибы, но до сих пор не вернулись. Мужчине и женщине 69 лет.
В чем были одеты грибники – неизвестно.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» и добровольцы прочесывают лес, поселок и окрестности, разыскивая людей, по приметам похожих на пропавших.
Николай Сергеевич ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения. Волосы седые. Татьяна Павловна ростом около 160 сантиметров, нормального телосложения и с темными волосами.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавших кировчанах, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU