Ушли в лес и пропали: в Кировской области разыскивают пожилых грибников

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-29T16:43:31+03:00

Пожилые грибники не выходят из леса и на связь вторые сутки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Николай и Татьяна Полудицыны не выходят из чащи вторые сутки

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В поселке Сюзьва Афанасьевского района пропали пожилые супруги. Николай и Татьяна Полудницыны в субботу, 27 июля 2019 года, ушли в лес по грибы, но до сих пор не вернулись. Мужчине и женщине 69 лет.

В чем были одеты грибники – неизвестно.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» и добровольцы прочесывают лес, поселок и окрестности, разыскивая людей, по приметам похожих на пропавших.

Николай Сергеевич ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения. Волосы седые. Татьяна Павловна ростом около 160 сантиметров, нормального телосложения и с темными волосами.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавших кировчанах, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU