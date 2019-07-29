2019-07-29T14:22:29+03:00
Общество

Кирпичный фонтан у завода ОЦМ заменят на похожий гранитный

Руководство предприятия заверило, что новое сооружение появится в течение двух-трех месяцев
Елизавета Захарова
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На месте снесенного фонтана на ОЦМ появится новое гранитное сооружение. Фото: vk.com/stroim_kirovНа месте снесенного фонтана на ОЦМ появится новое гранитное сооружение. Фото: vk.com/stroim_kirov
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В Кирове у завода ОЦМ демонтировали полюбившийся многим уличный фонтан, который стоял там с середины 50-х годов. О том, что сооружение снесли, написали в сообществе «Строим Киров».

После этой новости кировчане задались вопросом: что появится на месте демонтированного фонтана и для чего его снесли?

Так, как территория на которой стоял фонтан находится во владении завода, то и решение снести сооружение принадлежало руководству.

— Старый фонтан был выполнен из кирпичной кладки и в последние годы протекал, его приходилось часто отключать, ремонтировать, – пояснили на заводе. – Поэтому решили установить новый фонтан. Он будет выполнен из гранитного монолита и архитектурно почти в точности повторять своего предшественника. Реконструкция завершится в ближайшие два – три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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