Шантаж и видео для взрослых: в Кирове задержали мужчин, вымогающих у девушек интим

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-29T14:07:11+03:00

Потерпевшие в течение года встречались с преступниками, боясь, что запись их бурной ночи будет обнародована

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В Кирове задержали двух шантажистов. 32-летний и 40-летний мужчины сняли на видео, как провели ночь с девушками, после чего вынудили их регулярно встречаться с ними, под угрозой обнародования видео.

Приятели познакомились с двумя кировчанками, пообщались, а после предались утехам. Однако девушки не знали, что в этот вечер их снимала скрытая камера. Друзья решили шантажировать дам этими видеозаписями. Кировчанки испугались и попались на уловку. Следователи утверждают, что вымогатели издевались над девушками в течение года.

Однако 32-летнему злоумышленнику одних лишь плотских утех было недостаточно, и он решил одной видеозаписью убить двух зайцев.

Мужчина начал шантажировать своего напарника, вымогая у него деньги. В течение года 40-летний мужчина заплатил за молчание два с половиной миллиона рублей. При этом прекращать «общее дело» и общение с вымогателем он не стал.

О промысле шантажистов полиция узнала из своих источников. Главаря задержали в одном из кировских кафе быстрого питания. На вопрос, почему его арестовали, подумав, мужчина четко ответил: «За шантаж, вероятно...»

Задержание кировского шантажиста.Видео: СУ СКР по Кировской области

В отношении вымогателей возбудили три уголовных дела: по чт. 132 «Действия сексуального характера», ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего». Следователи Следственного комитета по Кировской области продолжают расследование уголовного дела. Кроме того, следователи предполагают, что это не единственные случаи нарушения закона молодыми людьми. В городе и области еще могут быть пострадавшие от их действий.

Возможно, еще остаются пострадавшие от действий шантажистов. Фото: СУ СКР по Кировской области

— В связи с этим, следователи просят кировчан, обладающих любой информацией о противоправных действиях данных лиц, или пострадавших от их действий, обращаться в следственные органы по номерам телефонов: 8 (8332) 485-214, 485-201, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU