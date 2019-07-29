2019-07-29T14:07:11+03:00
Происшествия

Шантаж и видео для взрослых: в Кирове задержали мужчин, вымогающих у девушек интим

Потерпевшие в течение года встречались с преступниками, боясь, что запись их бурной ночи будет обнародована
Елизавета Захарова
Поделиться:
Девушки боялись, что запись их бурной ночи будет обнародованаДевушки боялись, что запись их бурной ночи будет обнародованаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кирове задержали двух шантажистов. 32-летний и 40-летний мужчины сняли на видео, как провели ночь с девушками, после чего вынудили их регулярно встречаться с ними, под угрозой обнародования видео.

Приятели познакомились с двумя кировчанками, пообщались, а после предались утехам. Однако девушки не знали, что в этот вечер их снимала скрытая камера. Друзья решили шантажировать дам этими видеозаписями. Кировчанки испугались и попались на уловку. Следователи утверждают, что вымогатели издевались над девушками в течение года.

Однако 32-летнему злоумышленнику одних лишь плотских утех было недостаточно, и он решил одной видеозаписью убить двух зайцев.

Мужчина начал шантажировать своего напарника, вымогая у него деньги. В течение года 40-летний мужчина заплатил за молчание два с половиной миллиона рублей. При этом прекращать «общее дело» и общение с вымогателем он не стал.

О промысле шантажистов полиция узнала из своих источников. Главаря задержали в одном из кировских кафе быстрого питания. На вопрос, почему его арестовали, подумав, мужчина четко ответил: «За шантаж, вероятно...»

Задержание кировского шантажиста.Видео: СУ СКР по Кировской области

В отношении вымогателей возбудили три уголовных дела: по чт. 132 «Действия сексуального характера», ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего». Следователи Следственного комитета по Кировской области продолжают расследование уголовного дела. Кроме того, следователи предполагают, что это не единственные случаи нарушения закона молодыми людьми. В городе и области еще могут быть пострадавшие от их действий.

Возможно, еще остаются пострадавшие от действий шантажистов. Фото: СУ СКР по Кировской области

Возможно, еще остаются пострадавшие от действий шантажистов. Фото: СУ СКР по Кировской области

— В связи с этим, следователи просят кировчан, обладающих любой информацией о противоправных действиях данных лиц, или пострадавших от их действий, обращаться в следственные органы по номерам телефонов: 8 (8332) 485-214, 485-201, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новое назначение: министром транспорта Кировской области стал Николай Соколов
В кировском магазине нашли просроченное на полгода детское питание
Кировские прокуроры выявили 1500 нарушений прав предпринимателей
Ударил ножницами: осужденного из Кирово-Чепецкой колонии подозревают в покушении на убийство
На улице Красина отремонтируют яму, в которую провалился «КамАЗ»
Ушли в лес и пропали: в Кировской области разыскивают пожилых грибников
В Кирове готовят к изданию Вятский Православный календарь 2020
Кирпичный фонтан у завода ОЦМ заменят на похожий гранитный
Кировские расхитители могил: двое чепчан украли с 16 захоронений оградки, столы и скамейки
Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
Температура продолжит понижаться: рабочая неделя в Кирове будет холодной и дождливой
В августе в Кирове пройдет молочный фестиваль
Сразу несколько районов Кирова останутся без электричества 29 июля
Кировчан предупреждают: подозрительные фонды снова собирают деньги на лечение детей на улицах города
«Под асфальтом целая река»: в Кирове бетономешалка провалилась в огромную яму
В Кирове две недели разыскивают 79-летнего пенсионера
Из-за ремонта дорог многие кировчане не успели приехать к открытию фестиваля «Истобенский огурец»
В Сунском районе корова заболела бешенством
В Кирове уничтожили более тонны запрещенных яблок и персиков
До 20 метеоров в час: жители Кирова смогут увидеть звездопад
После внеплановых проверок в Кирове закрыли несанкционированный лагерь
В Лянгасово завершают благоустройство сквера
10 тысяч рублей и чай в подарок: на полицейского-взяточника завели еще одно уголовное дело
«Ушла эпоха – пришла парковка»: в Кирове заканчивается снос ларьков на Коневском рынке
9-летняя девочка утонула в реке Юрьянка
Кировэнерго продолжает работу по предупреждению электротравматизма
Учебный год начнется на день позже: кировчане пойдут в школу 2 сентября
Ни дать, ни взять: у кировской семьи забрали выданную в детский сад путевку