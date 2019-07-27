Из-за ремонта дорог многие кировчане не успели приехать к открытию фестиваля «Истобенский огурец»
На Победиловском тракте образовалась пробка
Праздник «Истобенский огурец» проходит уже в 23-й раз. Фото: Софья ДОБРЫХ
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В субботу, 27 июля, не все желающие смогли приехать на открытие фестиваля «Истобенский огурец» вовремя. Кировчане и гости города по пути в село Истобенск попали в пробку. Причина тому - дорожные работы на Победиловском тракте.
- В день проведения «Истобенского огурца» дорожники решили заняться укладкой асфальта на Победиловском тракте, - сообщил вице-спикер областного Заксобрания Роман Титов в своем телеграм-канале. - Пробка растянулась на километры, настроение испорчено.
Однако из-за жалоб кировчан дорожные работы на Победиловском тракте все-таки остановили. Жителям больше стоять в пробке не пришлось.
ИСТОЧНИК KP.RU