Из-за ремонта дорог многие кировчане не успели приехать к открытию фестиваля «Истобенский огурец»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-27T18:29:26+03:00

Праздник «Истобенский огурец» проходит уже в 23-й раз. Фото: Софья ДОБРЫХ

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В субботу, 27 июля, не все желающие смогли приехать на открытие фестиваля «Истобенский огурец» вовремя. Кировчане и гости города по пути в село Истобенск попали в пробку. Причина тому - дорожные работы на Победиловском тракте.

- В день проведения «Истобенского огурца» дорожники решили заняться укладкой асфальта на Победиловском тракте, - сообщил вице-спикер областного Заксобрания Роман Титов в своем телеграм-канале. - Пробка растянулась на километры, настроение испорчено.

Однако из-за жалоб кировчан дорожные работы на Победиловском тракте все-таки остановили. Жителям больше стоять в пробке не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU