9-летняя девочка утонула в реке Юрьянка
Ее тело так и не нашли
Спасатели вели поиски девочки на воде. Фото: ГУ МЧС России по Кирвоской области
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Уже 10 человек погибли в водоемах Кировской области с начала весенне-летнего сезона. Один из инцидентов произошел в четверг, 25 июля, в Юрьянском районе.
- Около 16 часов при купании в реке Юрьянка утонула 9-летняя девочка, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - В настоящее время проходит доследственная проверка. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, тело ребенка все еще не найдено.
ИСТОЧНИК KP.RU