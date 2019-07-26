9-летняя девочка утонула в реке Юрьянка

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-26T15:26:20+03:00

Ее тело так и не нашли

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Уже 10 человек погибли в водоемах Кировской области с начала весенне-летнего сезона. Один из инцидентов произошел в четверг, 25 июля, в Юрьянском районе.

- Около 16 часов при купании в реке Юрьянка утонула 9-летняя девочка, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - В настоящее время проходит доследственная проверка. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области, тело ребенка все еще не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU