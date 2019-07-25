Ветхие окна в кировских школах и детсадах смогут заменить в течение пяти лет

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-25T17:10:31+03:00

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За пять лет кировские общеобразовательные учреждения могут полностью сменить ветхие деревянные окна на пластиковые. Это станет возможным благодаря принятому решению депутатов Кировской городской Думы, которую возглавляет Елена Ковалева.

Средства, предназначенные на исполнение наказов избирателей, депутаты решили направить на безопасность детей.

Так, в 2020 году на каждый избирательный округ выделят по 3 миллиона рублей, а в общей сложности - около 54 миллионов.

Фото: duma.mo-kirov.ru

— Если мы будем направлять на ремонт окон хотя бы по 50 миллионов в год, то сможем решить проблему в течение ближайших 5 лет, – подчеркнула глава города Кирова Елена Ковалева. – Главное – сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Составить список таких школ и садов помогут их руководители.

Отметим, что с проблемой ветхих окон школы и сады столкнулись уже давно. Однако тех денег, которые выделяют на ремонт учреждений, не хватает на их замену. Так, чтобы полностью заменить деревянные окна во всех нуждающихся образовательных организациях, требуется примерно 250 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU