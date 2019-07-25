2019-07-25T17:10:31+03:00
Общество

Ветхие окна в кировских школах и детсадах смогут заменить в течение пяти лет

Деньги на эти цели направят депутаты городской Думы
Поделиться:
Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

За пять лет кировские общеобразовательные учреждения могут полностью сменить ветхие деревянные окна на пластиковые. Это станет возможным благодаря принятому решению депутатов Кировской городской Думы, которую возглавляет Елена Ковалева.

Средства, предназначенные на исполнение наказов избирателей, депутаты решили направить на безопасность детей.

Так, в 2020 году на каждый избирательный округ выделят по 3 миллиона рублей, а в общей сложности - около 54 миллионов.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Фото: duma.mo-kirov.ru

— Если мы будем направлять на ремонт окон хотя бы по 50 миллионов в год, то сможем решить проблему в течение ближайших 5 лет, – подчеркнула глава города Кирова Елена Ковалева. – Главное – сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Составить список таких школ и садов помогут их руководители.

Отметим, что с проблемой ветхих окон школы и сады столкнулись уже давно. Однако тех денег, которые выделяют на ремонт учреждений, не хватает на их замену. Так, чтобы полностью заменить деревянные окна во всех нуждающихся образовательных организациях, требуется примерно 250 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасные отходы из-за рубежа на объекте «Марадыковский» утилизировать не будут
Следователи назначили 20 генетических экспертиз, чтобы найти мать, бросившую новорожденного в Зубаревском лесу
Предварительные тарифы от «Водоканала»: кировчане будут платить за питьевую воду 28 рублей
Ульское болото
ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона
Парад пароходов в Кирове: речные суда пройдут по Вятке в честь дня ВМФ
Снижаем риск заболеваний
В Слободском районе утонул 15-летний подросток
СКР: Директор спортшколы «Юность» Логиновский получал неплохую зарплату, но брал взятки
В деле о взятках экс-главы Малмыжского района появился новый эпизод
Глава города контролирует реализацию нацпроектов
В Кирове теруправления незаконно продлевали сроки «раскопок» на 42 дорогах
Марию Пленкину в августе отправят на психиатрическую экспертизу
В Кировской области запустят производство инактивированной вакцины против полиомиелита
В трех колхозах Фаленского района воду подают в дома без очистки