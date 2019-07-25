В Кирове теруправления незаконно продлевали сроки «раскопок» на 42 дорогах

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-25T14:34:10+03:00

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В Кирове муниципалитетам придется в срочном порядке устранить нарушения в проведении земляных работ со вскрытием дорог. Прокуратура внесла главе администрации города, руководителям теруправлений и подрядным организациям, предписания.

Как выяснило ведомство, за первое полугодие этого года было выдано 94 разрешения на проведение земляных работ со вскрытием асфальта. Однако 42 участка не были вовремя сданы, а подрядные организации просили продлить сроки. Это делалось в теруправлении: там выдавали дополнительные, нелегальные разрешения на раскопки. Сроки работы на некоторых участках продлевались несколько раз.

Так было и с улицей А. Горбуновой (от перекрестка с улицей Труда до детского сада № 100), где «раскопки» начались еще в августе 2018 года. Подрядчик – ООО «Гидроэлектромонтаж». Теруправление Октябрьского района четыре раза безосновательно продлевало сроки выполнения всех работ. Но в эксплуатацию участок так и не был сдан.

Такие же нарушения были зафиксированы в Ленинском, Первомайском и Нововятском районах. Прокуратура в действиях подрядных организаций и органов местного самоуправления коррупционную составляющую не выявила.

ИСТОЧНИК KP.RU