2019-07-24T14:13:28+03:00
Общество

Первый заместитель директора КОГП «Вятавтодор» задержан за взятку

В отношении него возбудили уголовное дело
Евгений ДЕМИХОВ
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Предприятие занимается строительными работами на дорогахПредприятие занимается строительными работами на дорогахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Силовики взяли под стражу Николая Ашеева. Он занимает должность первого заметителя директора КОГП «Вятавтодор». Ашеева подозревают в получении взятки. 24 июля его доставили в СУ СКР по Кировской области. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Детали произошедшего не оглашаются.

Напомним, это не первый случай получения взяток должностными лицами в этом учреждении. Так, еще в 2017 году ведущий инженер организации был обвинен сразу по двум статьям, «Мошенничество в особо крупном размере» и «Получение взятки крупном размере». По версии следствия, он дал добро на продажу имущества предприятия по заниженной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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