Движение поездов на северной ветке восстановлено
Все поезда, которые шли через станцию Киров на Лабытнанги, Воркуту, скоро будут ходить по расписанию. Напомним, авария произошла на северной ветке железной дороги 22 июля. Из-за сильных дождей размыло пути и с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Движение всех поездов было приостановлено. Ремонтники работали 48 часов с момента аварии. И сегодня в 2 часа 20 минут по одному из восстановленных путей был пущен грузовой поезд.
- Готовятся к отправлению пассажирские поезда. – отметили в Кировском регионе ГЖД.
Со станции Сосногорск:
№ 375 Москва – Воркута;
№ 210 Москва – Лабытнанги.
Со станции Ираель:
№ 209 Лабытнанги – Москва;
№ 309 Воркута – Адлер.
ВАЖНО
Пассажирские поезда проследуют специальным графиком для сокращения времени задержки в пути. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8(800)775-00-00. Также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.
ИСТОЧНИК KP.RU