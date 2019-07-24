2019-07-24T12:38:37+03:00
Общество

Движение поездов на северной ветке восстановлено

Аварию на станции Керки устранили за 48 часов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Движение пассажирских поездов будет скоро восстановленоДвижение пассажирских поездов будет скоро восстановленоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Все поезда, которые шли через станцию Киров на Лабытнанги, Воркуту, скоро будут ходить по расписанию. Напомним, авария произошла на северной ветке железной дороги 22 июля. Из-за сильных дождей размыло пути и с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Движение всех поездов было приостановлено. Ремонтники работали 48 часов с момента аварии. И сегодня в 2 часа 20 минут по одному из восстановленных путей был пущен грузовой поезд.

- Готовятся к отправлению пассажирские поезда. – отметили в Кировском регионе ГЖД.

Со станции Сосногорск:

№ 375 Москва – Воркута;

№ 210 Москва – Лабытнанги.

Со станции Ираель:

№ 209 Лабытнанги – Москва;

№ 309 Воркута – Адлер.

ВАЖНО

Пассажирские поезда проследуют специальным графиком для сокращения времени задержки в пути. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8(800)775-00-00. Также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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