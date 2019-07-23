«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда, следующие через Киров
Кировчане не смогут купить билеты на поезда, следующие через Киров. Это связано с аварией, которая произошла на Северной железной дороге. На станции Керки в понедельник, 22 июля, из-за размыва пути сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Сейчас на месте ЧП проводятся работы по восстановлению движения. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД.
Так, с 23 по 26 июля приостановлена продажа билетов на поезда:
№ 310 Воркута-Адлер (следует через станцию Киров);
№ 89 Воркута-Нижний Новгород (следует через станцию Киров);
№ 311 Воркута-Новороссийск (следует через станцию Киров).
С 23 по 26 июля ряд пассажирских поездов проследует только до станции Сосногорск. Далее по маршруту продажи закрыты:
№ 310 Адлер-Воркута (следует через станцию Киров);
№ 90 Нижний Новгород-Воркута (следует через станцию Киров).
Для удобства пассажирам задержанных поездов бесплатно предоставят услуги комнат длительного отдыха и камер хранения, комнат матери и ребенка. Также будет организовано питание. Вернуть и переоформить билеты при отказе от поездки люди смогут без удержания дополнительных платежей и сборов.
ИСТОЧНИК KP.RU