2019-07-23T16:39:57+03:00
Общество

«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда, следующие через Киров

Такие меры связаны с аварией на Северной железной дороге
Анна КРЮКОВА
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Пассажиры смогут вернуть или переоформить билеты без удержания дополнительных платежей и сборовПассажиры смогут вернуть или переоформить билеты без удержания дополнительных платежей и сборовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировчане не смогут купить билеты на поезда, следующие через Киров. Это связано с аварией, которая произошла на Северной железной дороге. На станции Керки в понедельник, 22 июля, из-за размыва пути сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Сейчас на месте ЧП проводятся работы по восстановлению движения. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД.

Так, с 23 по 26 июля приостановлена продажа билетов на поезда:

№ 310 Воркута-Адлер (следует через станцию Киров);

№ 89 Воркута-Нижний Новгород (следует через станцию Киров);

№ 311 Воркута-Новороссийск (следует через станцию Киров).

С 23 по 26 июля ряд пассажирских поездов проследует только до станции Сосногорск. Далее по маршруту продажи закрыты:

№ 310 Адлер-Воркута (следует через станцию Киров);

№ 90 Нижний Новгород-Воркута (следует через станцию Киров).

Для удобства пассажирам задержанных поездов бесплатно предоставят услуги комнат длительного отдыха и камер хранения, комнат матери и ребенка. Также будет организовано питание. Вернуть и переоформить билеты при отказе от поездки люди смогут без удержания дополнительных платежей и сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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