7 дней пути и 250 км на лодке: кировский палеонтолог обнаружил кости животных ледникового периода

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-23T11:20:49+03:00

Весь путь научный сотрудник преодолевал один. Фото: Вятский палеонтологический музей

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Путь от Нагорска до Кирова научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин преодолевал на лодке в одиночестве. Основная масса находок была сделана на левом берегу Вятки.

- Было пройдено 7 дней пути и около 250 км водной трассы! - рассказывают сотрудники музея. - Владимир исследовал классические отложения поздней перми северодвинского и вятского ярусов и нижнего триаса рябининской свиты.

Останки животных уже находятся в музее. Специалисты занимаются их анализом. Фото: Вятский палеонтологический музей

Многие останки намывает на берега реки во время весеннего половодья. За время экспедиции Владимир обнаружил множество костей животных ледникового периода. Как рассказывают палеонтологи, среди находок есть останки оленя, рыси, лошади и бизона.

Но полноценная картина - кому точно принадлежат кости, в какой период жили животные, можно будет получить только после анализа в лаборатории.

На данный момент кировские ученые-палеонтологи уехали на разведку в Лойно Верхнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU