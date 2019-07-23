2019-07-23T11:20:49+03:00
Общество

7 дней пути и 250 км на лодке: кировский палеонтолог обнаружил кости животных ледникового периода

Среди находок останки бизона, лошади, рыси и оленя
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Весь путь научный сотрудник преодолевал один. Фото: Вятский палеонтологический музейВесь путь научный сотрудник преодолевал один. Фото: Вятский палеонтологический музей
Изменить размер текста:

Путь от Нагорска до Кирова научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин преодолевал на лодке в одиночестве. Основная масса находок была сделана на левом берегу Вятки.

- Было пройдено 7 дней пути и около 250 км водной трассы! - рассказывают сотрудники музея. - Владимир исследовал классические отложения поздней перми северодвинского и вятского ярусов и нижнего триаса рябининской свиты.

Останки животных уже находятся в музее. Специалисты занимаются их анализом. Фото: Вятский палеонтологический музей

Останки животных уже находятся в музее. Специалисты занимаются их анализом. Фото: Вятский палеонтологический музей

Многие останки намывает на берега реки во время весеннего половодья. За время экспедиции Владимир обнаружил множество костей животных ледникового периода. Как рассказывают палеонтологи, среди находок есть останки оленя, рыси, лошади и бизона.

Но полноценная картина - кому точно принадлежат кости, в какой период жили животные, можно будет получить только после анализа в лаборатории.

На данный момент кировские ученые-палеонтологи уехали на разведку в Лойно Верхнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В администрации города отреагировали на жалобы кировчан по поводу «сплошной» разметки
За полгода в Кировской области возбудили 30 уголовных дел о коррупции
«Ростелеком» построит в Кировской области информационную инфраструктуру
«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда, следующие через Киров
Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 1000 кировских семей
Цена на проезд в Кирове не поднимется выше 26 рублей
В Богородском районе 62-летний водитель съехал в кювет и разбился насмерть
Последняя неделя июля в Кировской области обещает быть дождливой
В Кировской области из-за гроз произошло три пожара
Ночью в Кирове ожидается шквалистый ветер
Дата открытия «Макдоналдса» после пожара неизвестна
ВятГУ станет центром подготовки кадров для ведущих биофармацевтических предприятий России
Массовая гибель рыбы в Проснице: местное предприятие сбрасывает навоз в реку?
В Кировской области затопило мост через реку Каму
В Кирове за день производят 137 тонн молока
В 32 детских садах Кирова установят новые веранды
В Кировской области проведут опрос жителей по поводу строительства объекта «Марадыковский»
Пятый день подряд не появляется дома: в Кировской области пропал 15-летний подросток
610 кировских осужденных сразились в шахматном турнире
«Куплю за 300»: в Кирове новая иномарка опрокинулась недалеко от сервисного центра
Кидался камнями: 56-летний кировчанин разбил стекла на четырех авто
Метеопредупреждение от МЧС: кировчанам сообщили о надвигающейся грозе
«Бесстрашно нападают на непрошеных гостей»: в кировском заповеднике обнаружили редкий вид сов
ДК в советском стиле и разбитые дороги: в Нововятске прошел велорейд
Пьяный кировчанин на «шестерке» устроил гонки с ДПС по дворам города