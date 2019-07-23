Цена на проезд в Кирове не поднимется выше 26 рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-23T16:25:17+03:00

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Стоимость билетов в автобусах и троллейбусах не поднимали уже два года, а бензин за это время подорожал на 20%. Кроме того, перевозчики продолжают закупать новые автобусы и троллейбусы. Эти факторы и являются предпосылками к тому, чтобы поднять плату за проезд для жителей Кирова и области.

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин на это заявление директора «АТП» Сергея Волкова ответил, что плату за билеты можно рассматривать в качестве инвестиций. Как сообщает портал «Свойкировский.рф», сити-менеджер сказал, что стоимость проездного не поднимется выше 25-26 рублей. Но для этого самим перевозчикам надо обратиться в Региональную службу по тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU