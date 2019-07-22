В Кировской области из-за гроз произошло три пожара

22 Июль 17:53 2019-07-22T18:17:42+03:00

В двух случаях молнии попали в ЛЭП

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Сегодня, 22 июля, пожарным Котельничской бригады пришло оповещение о том, что одна из опор линий электропередач вспыхнула. Специалисты приехали на место и потушили горящие деревянные столбы. По предварительным данным МЧС Котельничского района, причиной пожара стала погода. А точнее - молния, попавшая в столб.

Такой же случай произошел 19 июля в деревне Башарово. Там из-за удара молнии обгорела опора ЛЭП.

20 июля «по вине» природы загорелся уже дом. Как рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области, пожар произошел в 15.33 часов в селе Ацвеж Свечинского района. Огонь охватил крышу и практически испепелил ее. К счастью, жильцы заметили пожар и успели выбежать на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU