Ночью в Кирове ожидается шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-22T16:55:40+03:00

Сотрудники МЧС рассказали, как себя вести, оказавшись в непогоду под открытым небом

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ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает о том, что сегодня ночью порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с. 20 метров в секунду – это шквалистый ветер. И он может принести непоправимые разрушения. Например, в начале лета сильным порывом ветра в Кирове повалило дерево. Ствол упал на мужчину.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

1. Если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений.

2. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

3. Если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов.

4. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.

5. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

ВАЖНО

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.

ИСТОЧНИК KP.RU