2019-07-22T13:44:17+03:00
Общество

В 32 детских садах Кирова установят новые веранды

Теневые навесы выполнят из экологически чистых материалов
Анна КРЮКОВА
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Веранды используются в солнечную погодуВеранды используются в солнечную погодуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Текущим летом в 32 детских садах Кирова обустроят новые веранды. На установку теневых навесов планируют потратить 4,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Новые теневые навесы оборудуют в детсадах № 7, 83, 154, 166, 181, 184, 188, - пояснили в департаменте образования. - Веранды выполнят из экологически чистых материалов в соответствии с требованием СанПин. Так, стены и пол обустроят из дерева, крышу - из профнастила.

Напомним, что теневые навесы есть на территории каждого детского сада. Обычно они используются во время прогулки малышей в солнечную погоду. Часть веранд уже устарела и требует замены. В 2018 году новые теневые навесы появились в шести детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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