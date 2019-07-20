2019-07-20T18:59:14+03:00
Дом. Семья

«Бесстрашно нападают на непрошеных гостей»: в кировском заповеднике обнаружили редкий вид сов

Специалисты поспешили покинуть место встречи, чтобы избежать «стычки»
Евгений ДЕМИХОВ
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Слеток находится под надежной защитой своего родителя, поэтому непрошеным гостям лучше уйти побыстрее. Фото: Пресс-служба заповедника «Нургуш»Слеток находится под надежной защитой своего родителя, поэтому непрошеным гостям лучше уйти побыстрее. Фото: Пресс-служба заповедника «Нургуш»
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Беспокойная сова перелетала с дерева на дерево в поисках своего птенца. В суматохе длиннохвостая неясыть не сразу заметила специалистов заповедника «Нургуш», которые проводили комплексный учет птиц. Вскоре обнаружил себя и слеток (молодая особь, которая только начала вылетать из гнезда). Птенец сидел на одной из нижних веток.

- Вероятно, поблизости находились и другие слётки совы, поэтому в целях безопасности мы спешно покинули это место, - пояснили сотрудники заповедника «Нургуш». - Известно, что неясыти очень активно защищают своих птенцов и особенно гнёзда, бесстрашно нападая на непрошеных гостей.

Кстати, этот вид сов встречается не очень часто на территории Кировской области. Впервые его обнаружили на Урале. При этом ареал распространение у этой птицы достаточно широкий: от Атлантики до Тихого Океана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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