ДК в советском «стиле» и разбитые дороги: в Нововятске прошел велорейд

20 Июль 18:36 2019-07-20T18:36:00+03:00

ДК «Маяк» мог бы стать одним из самых перспективных в Кирове, вот только ремонт в нем не проводился десятилетиями. Фото: администрация города Кирова

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Аварийный мост на улице Коммуны стал первой остановкой на пути сити-менеджера Ильи Шульгина и его спутников во время рейда. Этой дорогой, в основном пользуется транспорт Вятского фанерного комбината, в связи с чем глава администрации города предложил выйти на переговоры с компанией о совместном ремонте пути.

Следующая остановка - ДК «Маяк» - встретила чиновников залами, которые не ремонтировались и не изменялись с советских времен.

- Мы видим просторный концертный зал с большой сценой и оркестровой ямой - один из крупнейших в городе Кирове, - отметил Шульгин. - Но время здесь как будто остановилось - интерьер не менялся десятки лет. Здание должно получить вторую жизнь. Необходимо разработать проект реконструкции, обсудить с управлением культуры, департаментом образования возможность создания здесь единого учреждения дополнительного образования.

Далее сити-менеджер остановился на улице Ленина, где идет ремонт дороги, и «прошелся» по газонам: отметил, что от них в этом месте одно название, поэтому подрядчик должен выровнять обочины вровень с бордюрами.

Кроме того, Шульгин внес некоторые предложения по развитию парка ЛПК, а также поручил снести аварийные опасные постройки на этом объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU