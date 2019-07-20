ДК в советском «стиле» и разбитые дороги: в Нововятске прошел велорейд
Аварийный мост на улице Коммуны стал первой остановкой на пути сити-менеджера Ильи Шульгина и его спутников во время рейда. Этой дорогой, в основном пользуется транспорт Вятского фанерного комбината, в связи с чем глава администрации города предложил выйти на переговоры с компанией о совместном ремонте пути.
Следующая остановка - ДК «Маяк» - встретила чиновников залами, которые не ремонтировались и не изменялись с советских времен.
- Мы видим просторный концертный зал с большой сценой и оркестровой ямой - один из крупнейших в городе Кирове, - отметил Шульгин. - Но время здесь как будто остановилось - интерьер не менялся десятки лет. Здание должно получить вторую жизнь. Необходимо разработать проект реконструкции, обсудить с управлением культуры, департаментом образования возможность создания здесь единого учреждения дополнительного образования.
Далее сити-менеджер остановился на улице Ленина, где идет ремонт дороги, и «прошелся» по газонам: отметил, что от них в этом месте одно название, поэтому подрядчик должен выровнять обочины вровень с бордюрами.
Кроме того, Шульгин внес некоторые предложения по развитию парка ЛПК, а также поручил снести аварийные опасные постройки на этом объекте.
ИСТОЧНИК KP.RU