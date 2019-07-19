В Кирове перекроют 20 улиц из-за ночного забега

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-19T17:43:00+03:00

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В субботу, 20 июля, состоится любительское спортивное мероприятие «Ночная Вятка». Кировчане совершат забег по улицам города. Большая часть пути будет пролегать через историческую часть областного центра.

В администрации города Кирова предупредили, что из-за этого мероприятия некоторые улицы частично перекроют для транспорта. Так с 19.00 до 00.00 заблокируют проезд по Пионерскому переулку. А с 21.00 до 00.00 будут частично перекрыты еще 19 улиц: набережная Грина, переулок Крайний, Динамовский проезд, переулок Гостиный, Лесная, Пристанская, Лесозаводская, Казанская (от Профсоюзной до Молодой Гвардии), Советская (от набережной Грина до Ленина), Розы Люксембург (от набережной Грина до Ленина), МОПРа (от набережной Грина до Ленина), Труда (от набережной Грина до Ленина), Пятницкая (от Казанской до Ленина), Преображенская (от Казанской до Ленина), Московская (от набережной Грина до Ленина), Спасская (от Лесной до Казанской), Герцена (от Казанской до Ленина), Горбачева (от Лесной до Ленина) и Урицкого (от Горбачева до Молодой Гвардии).

ИСТОЧНИК KP.RU