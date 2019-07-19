Генплан города Кирова до 2040 года: построить 50 детсадов
На данный момент обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях достаточно высока – это 94%. Строительство садиков ведется ежегодно. За последние пару лет было построено и сдано в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений.
На заседании рабочей группы по подготовке проекта генплана города Кирова до 2040 года одним из ключевых стало обсуждение строительства садиков. Как посчитали специалисты «Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», с учетом демографического роста областного центра, городу нужно 50 детских садов. И строить будет нужно по 2-3 учреждения в год. Эти цифры планируют заложить в генплан. Об этом сообщили в администрации города Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU