Поиск без вести пропавшего мальчика: 11-летнего Толю не могут найти сутки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-19T14:07:48+03:00

Ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и без телефона

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Полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивают в Слободском одиннадцатилетнего мальчика. Анатолий Жаныспаев ушел из дома 18 июля около трех часов дня. Ребенок никому не рассказал, куда и зачем он направляется, сотового телефона у него нет.

Толя ростом около 146 сантиметров, худощавого телосложения. У него карие глаза, смуглая кожа и темные короткие волосы. Из особых примет – родинка над верхней губой слева.

Уходя, он надел красную футболку с длинными рукавами, синие спортивные штаны, и красно-синие кроссовки. С собой взял красную сумку на сером ремешке.

— Убедительно просим граждан сообщать информацию о местонахождении мальчика в полицию по телефонам 8 (83362) 4-13-02 или 02, – обратились к кировчанам сотрудники полиции.

Также информацию о возможном местоположении Анатолия можно сообщить по телефонам поисковых отрядов: «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52, ОРН «Первый» – 8(800)350-76-25.

ИСТОЧНИК KP.RU