Кировским многодетным семьям станет проще получать бесплатные земельные участки

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-18T15:59:32+03:00

В один из законов региона внесут изменения

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Бумажная волокита не позволяла ранее получить землю. Все происходило из-за формулировки в законе «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области». Ранее гражданам нужно было предоставить документы, которые бы подтверждали, что родители и дети проживают по одному месту жительства на территории региона.

Инициатором поправок выступил прокурор Кировской области Николай Журков. Он предложил изменить формулировку на менее строгую: заявитель должен приложить к заявлению документ (сведения) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и детей.

Поправки к закону 18 июля приняли в двух чтениях единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU