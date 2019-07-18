2019-07-18T15:59:32+03:00
Общество

Кировским многодетным семьям станет проще получать бесплатные земельные участки

В один из законов региона внесут изменения
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Отныне семьям будет проще стать владельцами земельных участковОтныне семьям будет проще стать владельцами земельных участковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Бумажная волокита не позволяла ранее получить землю. Все происходило из-за формулировки в законе «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области». Ранее гражданам нужно было предоставить документы, которые бы подтверждали, что родители и дети проживают по одному месту жительства на территории региона.

Инициатором поправок выступил прокурор Кировской области Николай Журков. Он предложил изменить формулировку на менее строгую: заявитель должен приложить к заявлению документ (сведения) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и детей.

Поправки к закону 18 июля приняли в двух чтениях единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове разрешат стрелять и звонить в колокола по ночам: закон о «времени тишины» отправили на доработку
Студенты ВятГУ представляют регион на международном форуме в формате «Волга – Янцзы» в Китае
«Марадыковский» - быть или не быть: делегация Кировской области обсудила перепрофилирование объекта по уничтожению химоружия
На Театральной площади отключат фонтан из-за аварии в водопроводной сети
От эволюции жизненных форм - к биологическому разнообразию
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»: работы по строительству подстанции «Урванцево» вышли на завершающий этап
«Законы нужно готовить качественно»
Игорь Васильев представил в Германии экономический потенциал области
Платить за тепло, которым не греешься: кировчане снова получили двойные квитанции за отопление
Сохраняем хорошее самочувствие! Девять причин пить воду
Причина пожара в «Макдональдсе»: неисправность электрощита
Депутаты трех партий в знак протеста покинули заседание областного Заксобрания
Сосед в колодце: в Омутнинске по подозрению в убийстве задержали женщину
Погода в Кирове на 18 июля: на город надвигается гроза
«Серым» пчеловодам Вятки предложили легализоваться
10-летний мальчик, тонувший в Вятке, пришел в себя и идет на поправку
«Истобенский огурец» приглашает любителей конкурсов и соленых овощей
Студенты Вятского государственного университета примут участие во всех сменах молодежного форума Приволжского федерального округа
Двойное ДТП на Воровского: женщина на иномарке сбила мотоциклиста
«Прибежал весь в слезах»: на 8-летнего кировчанина напала змея
Водитель не уступил дорогу: на Казанской в ДТП пострадала 13-летняя девочка
Кировэнерго обеспечил энергоснабжение главной сцены фестиваля «Гринландия»
За первое полугодие 2019 года 78% расходов бюджета Кирова ушло на социальную сферу
Два года условно за 10 000 рублей: в Кирове осудили кировчанина с поддельными банкнотами
Вижу цель - иду к ней: путешественники на «копейке» доехали до Марокко
В Кировской области на дороге Опарино - Альмеж ведется строительство дороги
Первые сладкоежки получили свои призы в конкурсе «Наше оригинальное лето»
Дороги к школе в Урванцево должны быть достроены к 1 сентября