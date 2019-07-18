Кировским многодетным семьям станет проще получать бесплатные земельные участки
Бумажная волокита не позволяла ранее получить землю. Все происходило из-за формулировки в законе «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области». Ранее гражданам нужно было предоставить документы, которые бы подтверждали, что родители и дети проживают по одному месту жительства на территории региона.
Инициатором поправок выступил прокурор Кировской области Николай Журков. Он предложил изменить формулировку на менее строгую: заявитель должен приложить к заявлению документ (сведения) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и детей.
Поправки к закону 18 июля приняли в двух чтениях единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU