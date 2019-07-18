На Театральной площади отключат фонтан из-за аварии в водопроводной сети

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-18T15:10:58+03:00

Пока неизвестно, как долго будут идти восстановительные работы

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Сразу две улицы затопило сегодня, 18 июля, в Кирове. Это произошло из-за неполадок в водопроводной сети города. О первой аварии стало известно в 6.31 утра. Утечка воды произошла на улице Мопра, 61. Специалисты вывели из работы участок трубопровода, что привело к отключению водоснабжения в домах на Мопра, 61, 65, 69, и Володарского, 43. Для жителей организовали подвоз воды.

Вторая авария случилась на трубопроводе вблизи от перекрестка улиц Карла Маркса и Спасской. Из-за этого произошло подтопление дороги.

- Сообщение о прорыве было получено в 7.44 часов, - рассказали в администрации города Кирова. - В 9.00 аварийная бригада выехала на место и приступила к работам. Для устранения дефекта планируется отключить от водоснабжения один дом по улице Карла Маркса, 68. Также временно отключат фонтан на Театральной площади.

Пока не ясно, как долго будут идти работы. Специалисты контролируют участок с дефектом.

ИСТОЧНИК KP.RU