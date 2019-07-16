2019-07-16T12:32:08+03:00
Общество

Многомиллионные долги «УК Ленинского района города Кирова» могут заплатить «Водоканал» и «АТП»

Учредители компании должны будут заплатить 217,5 миллиона рублей
Елизавета Захарова
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Арбитражный суд рассматривает заявление о выплате долгов «УК Ленинского района» его контролирующими лицами. Фото: kirov.arbitr.ruАрбитражный суд рассматривает заявление о выплате долгов «УК Ленинского района» его контролирующими лицами. Фото: kirov.arbitr.ru
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Многомиллионные долги «УК Ленинского района города Кирова» могут перейти к «АТП» и МУП «Водоканал». Конкурсный управляющий обанкротившейся полтора года назад компании написал заявление в областной Арбитражный суд о привлечении ответственных лиц к выплате долгов.

Согласно закону, задолженность, накопленная «управляйкой», переходит к третьим, контролирующим деятельность фирмы, лицам. Ими являются компании и руководители, которые влияли на принятие тех или иных решений, приведших к разорению.

Такими лицами для «УК Ленинского района города Кирова» стали ее учредители МУП «Водоканал», которому принадлежит 5% УК и «Автотранспортное предприятие» с долей в 95%. Среди конкретных контролирующих лиц – экс-руководители Виталий Устинов, Алексей Ямбарышев и другие.

Они должны будут заплатить по долгам 217,5 миллиона рублей.

Напомним, что «УК Ленинского района города Кирова» признана банкротом в 2017 году. Подведомственные ей дома перешли дочерней компании – «УК Ленинского района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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