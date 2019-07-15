Повторный выезд: 82-летнюю кировчанку не могут найти третий день

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-15T18:38:04+03:00

Нину Ивановну активно ищут уже третий день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Нина Зыкова ушла в лес по грибы и ягоды

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В Советске идут активные поиски пенсионерки. 82-летняя Нина Ивановна Зыкова ушла из дома 13 июля. С собой взяла белое ведро – ушла за лесным и полевым урожаем. Но до сих пор она не нашла дорогу домой.

Поисковый отряд объявил бабушку в розыск в воскресенье днем. Спустя сутки после ее исчезновения.

Женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Одета была в синие спортивные штаны, серую кофту и бейсболку.

Сегодня волонтеры и добровольцы отправляются на повторный выезд в поля и леса.

Если кто-либо знает, где сейчас может находиться Нина Ивановна, просьба сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU