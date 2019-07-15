Житель Нолинского района после пьяной ссоры попытался зарубить своего спящего брата

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-15T11:29:27+03:00

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14 июля днем два брата из села Юртик отмечали выходной день горячительными напитками. Праздничное настроение испортила ссора между ними. 30-летний мужчина так обиделся на своего старшего брата, что решил его зарубить.

- Он дождался, пока 33-летний родственник уснет, а затем взял топор и нанес несколько ударов по голове, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Мужчину госпитализировали с резаными ранами.

Сейчас старший из братьев лежит в больнице, а младший задержан. Его подозревают в покушении на убийство, возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы, из-за которых произошел инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU