Житель Нолинского района после пьяной ссоры попытался зарубить своего спящего брата
14 июля днем два брата из села Юртик отмечали выходной день горячительными напитками. Праздничное настроение испортила ссора между ними. 30-летний мужчина так обиделся на своего старшего брата, что решил его зарубить.
- Он дождался, пока 33-летний родственник уснет, а затем взял топор и нанес несколько ударов по голове, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Мужчину госпитализировали с резаными ранами.
Сейчас старший из братьев лежит в больнице, а младший задержан. Его подозревают в покушении на убийство, возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы, из-за которых произошел инцидент.
ИСТОЧНИК KP.RU