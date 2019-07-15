2019-07-15T11:24:48+03:00
Общество

Погода в Кирове на 15-19 июля: большую часть недели будет тепло и солнечно

Однако, без «сюрпризов» от природы не обойдется
Евгений ДЕМИХОВ
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Несколько дней за неделю все же станут солнечными и безоблачнымиНесколько дней за неделю все же станут солнечными и безоблачнымиФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Половина лета уже прошла, а жары так и не было. Но на этой рабочей неделе у кировчан появится надежда на теплые и солнечные дни.

Уже в понедельник, 15 июля, дождливая погода прекратится. Хоть день и будет пасмурным, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет +19...+20 градусов. К ночи станет прохладнее - до +14 градусов.

Вторник, 16 июля, может порадовать жителей города яркими солнечными лучами. Небо над Кировом большую часть дня будет ясным. Утром воздух прогреется до +15...+20 градусов, днем может потеплеть до +22. К вечеру начнется похолодание: в темное время суток, столбик термометра опустится до +11 градусов.

Среда, 17 июля, станет одним из самых ясных и солнечных дней за неделю. По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», будет достаточно жарко. Если утром воздух прогреется до +15...+22 градусов, то днем потеплеет до +24.

Четверг, 18 июля, вернет пасмурную погоду. Но, к счастью, дождей не предвидится. В первой половине дня температура воздуха может прогреться до +25 градусов, а во второй станет прохладнее до +15.

Пятница, 19 июля, откроет «сезон дождей». Во второй половине дня ожидается выпадение осадков. Однако температура воздуха будет по-прежнему высокой - до +25 градусов.

Кстати, в выходные, кировчанам придется отдыхать дома: в субботу и воскресенье будут идти дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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