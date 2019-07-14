2019-07-14T16:12:08+03:00
Общество

Итоги административного велорейда: набережную в Нововятске благоустроят к октябрю

Глава администрации города осмотрел район до железнодорожного переезда
Елизавета Захарова
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Илья Шульгин вновь провел велорейд по Кирову. Фото: admkirov.ruИлья Шульгин вновь провел велорейд по Кирову. Фото: admkirov.ru
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Очередной велорейд администрации города Кирова прошел по Нововятскому району. Одним из главных объектов, привлекшим внимание сити-менеджера Ильи Шульгина, стала набережная. Напомним, что в этом году ее благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Пока работы продвинулись недалеко: убраны старые ограждения, срезана поросль для будущей велодорожки.

Напомним, что реконструкция набережной включает в себя обустройство автостоянки, лестниц, пешеходных дорожек из брусчатки, ремонт существующих покрытий, снос аварийных деревьев и последующее озеленение. Также здесь появятся детская игровая и спортивная площадки.

— Просьба завершить все работы по благоустройству территории набережной до наступления холодов, к середине октября, – обратился к подрядчику Илья Шульгин.

Единственный вопрос, волнующий жителей Нововятска, это ликвидация деревьев, которые могут обнажить склон. Однако подрячик заверил, что убраны будут только аварийные деревья и те, которые стоят на пути будущей велодорожки. Деревья, находящиеся на краю склона, напротив, укрепят его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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