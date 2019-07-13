«Победа» из-за тумана не смогла приземлиться в Кирове и улетела на запасной аэродром в Казани

13 Июль 22:31 2019-07-13T22:31:01+03:00

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Самолет «Победа» сообщением Сочи-Киров не смог совершить посадку в Победилово. Из-за тумана лайнеру пришлось улететь на запасной аэродром в Казань. Об этом сообщил портал «Свой Кировский».

Из-за погодных условий рейс, который должен был прибыть в Киров в 4.10 и через полчаса улететь обратно на юг, задержали на несколько часов. Чтобы долететь до казани лайнеру потребовался час. В Кирове он приземлился в 7.43. Кировские пассажиры смогли сесть на борт самолета и вылететь в Сочи в 8.25.

Как рассказывали кировчане в соцсетях, прежде чем улететь в Казань лайнер сделал шесть кругов над кировским аэропортом, после чего улетел в Набережные Челны. Там самолет тоже не смог «сесть» – в городе бушевала гроза.

— В Кирове был туман в это время, поэтому самолёт уходил на запасной аэродром в Казань, потом туман рассеялся, он вернулся, рейс в итоге выполнил. Туман является основанием для ухода на запасной аэродром, поскольку видимость не позволяет приземляться, — прокомментировали в Победилово.

ИСТОЧНИК KP.RU