«Очень сильные дожди»: МЧС выслало кировчанам метеопредупреждение
Неблагоприятная погода продлится еще две недели
МЧС предупредило кировчан о сильных дождяхФото: Михаил ФРОЛОВ
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МЧС снова объявило метеопредупреждение. 13 июля 2019 года, по данным министерства, ожидаются очень сильные дожди.
— Будьте внимательны и осторожны, – предупредили по СМС-рассылке. – Телефон экстренных служб - 112.
В субботу температура воздуха будет +18 градусов Цельсия, а скорость ветра не превысит двух метров в секунду.
Как прогнозируют синоптики, пасмурная, дождливая и ветреная погода продлится еще две недели. В воскресенье погода будет также дождливой, но теплой. Метеорологи прогнозируют двадцать градусов тепла, ливни и штиль.
ИСТОЧНИК KP.RU