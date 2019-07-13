«Очень сильные дожди»: МЧС выслало кировчанам метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-13T15:04:16+03:00

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МЧС снова объявило метеопредупреждение. 13 июля 2019 года, по данным министерства, ожидаются очень сильные дожди.

— Будьте внимательны и осторожны, – предупредили по СМС-рассылке. – Телефон экстренных служб - 112.

В субботу температура воздуха будет +18 градусов Цельсия, а скорость ветра не превысит двух метров в секунду.

Как прогнозируют синоптики, пасмурная, дождливая и ветреная погода продлится еще две недели. В воскресенье погода будет также дождливой, но теплой. Метеорологи прогнозируют двадцать градусов тепла, ливни и штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU