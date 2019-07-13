2019-07-13T15:32:40+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке отреставрируют мемориал «Вечный огонь»

На ремонт выделили 11 миллионов рублей
Елизавета Захарова
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Работы по восстановлению мемориала закончатся до 30 сентября. Фото: Кирово-Чепецкая городская думаРаботы по восстановлению мемориала закончатся до 30 сентября. Фото: Кирово-Чепецкая городская дума
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В Кирово-Чепецке в скором времени начнется ремонт мемориала «Вечный огонь». Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

Подрядчиком выступит компания «ЭнергоСтрой» – она выиграла аукцион. За одиннадцать миллионов рублей фирма отремонтирует дорожку, лестницу и отделает гранитом мемориал, благоустроит клумбы, установит светодиодное оборудование, а также озеленит памятник.

По договору, подрядчик должен будет выполнить все работы до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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