В Кирово-Чепецке отреставрируют мемориал «Вечный огонь»
На ремонт выделили 11 миллионов рублей
Работы по восстановлению мемориала закончатся до 30 сентября. Фото: Кирово-Чепецкая городская дума
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В Кирово-Чепецке в скором времени начнется ремонт мемориала «Вечный огонь». Работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.
Подрядчиком выступит компания «ЭнергоСтрой» – она выиграла аукцион. За одиннадцать миллионов рублей фирма отремонтирует дорожку, лестницу и отделает гранитом мемориал, благоустроит клумбы, установит светодиодное оборудование, а также озеленит памятник.
По договору, подрядчик должен будет выполнить все работы до 30 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU