Погода в Кирове на 13-14 июля: в выходные ожидаются ливни

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-12T13:24:00+03:00

Несмотря на грозы и ливни, есть надежда на теплое продолжение лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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У солнца совсем не летнее настроение и радовать жителей региона своими лучами оно пока не планирует.

Сегодня, в пятницу, 12 июля, ожидается выпадение 5 мм осадков за 6 часов. Днем потеплеет до +15...+18 градусов, но существует большая вероятность гроз и дождей. Скорость ветра достигнет 10-13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +15.

В субботу, 13 июля, преимущественно пасмурно. В первой половине дня +15...+17 градусов. В обед гроза, которая может продлиться до вечера. Столбик термометра будет держаться на отметке +18...+19 градусов. К ночи похолодает до +15.

Воскресенье, 14 июля, будет не таким ненастным. По информации портала Gismeteo.ru, с утра +14...+17 градусов, пасмурно, но без осадков. В обед ожидается потепление до +20, небо прояснится. Вечером, вероятно, будет небольшой дождь.

Понедельник, 15 июля, ожидается таким же облачным, как и суббота. Но есть и хорошие новости: уже во второй половине дня может потеплеть до +19, а следующий день будет и вовсе без дождя. Начало недели даст кировчанам надежду на солнечное лето.

ИСТОЧНИК KP.RU