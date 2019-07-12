Погода в Кирове на 13-14 июля: в выходные ожидаются ливни
У солнца совсем не летнее настроение и радовать жителей региона своими лучами оно пока не планирует.
Сегодня, в пятницу, 12 июля, ожидается выпадение 5 мм осадков за 6 часов. Днем потеплеет до +15...+18 градусов, но существует большая вероятность гроз и дождей. Скорость ветра достигнет 10-13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +15.
В субботу, 13 июля, преимущественно пасмурно. В первой половине дня +15...+17 градусов. В обед гроза, которая может продлиться до вечера. Столбик термометра будет держаться на отметке +18...+19 градусов. К ночи похолодает до +15.
Воскресенье, 14 июля, будет не таким ненастным. По информации портала Gismeteo.ru, с утра +14...+17 градусов, пасмурно, но без осадков. В обед ожидается потепление до +20, небо прояснится. Вечером, вероятно, будет небольшой дождь.
Понедельник, 15 июля, ожидается таким же облачным, как и суббота. Но есть и хорошие новости: уже во второй половине дня может потеплеть до +19, а следующий день будет и вовсе без дождя. Начало недели даст кировчанам надежду на солнечное лето.
ИСТОЧНИК KP.RU