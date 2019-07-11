Котельничанина осудили за жесткое убийство сожительницы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-11T14:36:58+03:00

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Девять лет строгого режима получил 55-летний житель Котельнича. Прошлой осенью мужчина хладнокровно, с особой жестокостью убил свою сожительницу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как выяснило следствие, 29 октября осужденный и его спутница находились в доме на улице Первомайская. Между ними вспыхнула ссора. В порыве злости мужчина двенадцать раз ударил свою гражданскую жену кочергой, а после – топором.

Государственный обвинитель назначил убийце наказание – девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако осужденный не был согласен с таким приговором. Мужчина попытался его обжаловать, но его апелляцию отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU