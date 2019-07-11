2019-07-11T13:30:58+03:00
Общество

«Озерки. Начало пути»: в новом микрорайоне появится парк

Благоустройство стало возможным благодаря проекту по поддержке местных инициатив Кировской области-2019
Елизавета Захарова
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В микрорайоне Озерки обустроят парковую зону. Фото: admkirov.ruВ микрорайоне Озерки обустроят парковую зону. Фото: admkirov.ru
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Этим летом микрорайон Озерки озеленят: в районе дома № 240/1 по улице Павла Корчагина появится парк. Работы пройдут в рамках ППМИ-2019. Проект нового для города парка «Озерки. Начало пути» опубликовали в администрации города Кирова.

— Объединение усилий жителей, органов власти, депутатского корпуса, бизнеса позволили приступить к выполнению столь значимого проекта, - сообщили в Первомайском теруправлении.

Так, в течение полутора месяцев в новом микрорайоне обустроят брусчатые тротуары, установят урны, скамейки и освещение, озеленят территорию, посадив саженцы деревьев, кустарники, цветы, Кроме того, в прогулочной зоне установят освещение. Все работы должны закончиться к 31 августа.

На парковую зону выделили более 1,7 миллиона рублей. Около 960 тысяч рублей – субсидия правительства Кировской области, 324 тысячи – деньги из бюджета города, триста тысяч – вклад населения и около ста тысяч – личные средства депутатов гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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