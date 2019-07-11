«Озерки. Начало пути»: в новом микрорайоне появится парк
Этим летом микрорайон Озерки озеленят: в районе дома № 240/1 по улице Павла Корчагина появится парк. Работы пройдут в рамках ППМИ-2019. Проект нового для города парка «Озерки. Начало пути» опубликовали в администрации города Кирова.
— Объединение усилий жителей, органов власти, депутатского корпуса, бизнеса позволили приступить к выполнению столь значимого проекта, - сообщили в Первомайском теруправлении.
Так, в течение полутора месяцев в новом микрорайоне обустроят брусчатые тротуары, установят урны, скамейки и освещение, озеленят территорию, посадив саженцы деревьев, кустарники, цветы, Кроме того, в прогулочной зоне установят освещение. Все работы должны закончиться к 31 августа.
На парковую зону выделили более 1,7 миллиона рублей. Около 960 тысяч рублей – субсидия правительства Кировской области, 324 тысячи – деньги из бюджета города, триста тысяч – вклад населения и около ста тысяч – личные средства депутатов гордумы.
ИСТОЧНИК KP.RU