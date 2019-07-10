2019-07-10T12:06:08+03:00
Происшествия

Три кировчанки организовали игорный клуб

По уголовному делу они проходят как организованное преступное сообщество
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: УФСБ России по Кировской областиФото: УФСБ России по Кировской области
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Игорный клуб три дамы бальзаковского возраста организовали в микрорайоне Дружба города Кирова. По данным следователей, предприимчивые кировчанки организовали клуб запрещенных игр еще в 2017 году. И до нынешнего года он функционировал, принося трем незаконным бизнесвумен приличную прибыль.

- В ходе мероприятия сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Кирову из помещения изъято 16 единиц игрового оборудования (персональных компьютеров), денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, черновые записи, отражающие преступные доходы фигурантов, а также иные документы и предметы, - сообщают подробности операции по задержанию в УМВД России по Кировской области.

Все три дамы задержаны и дают признательные показания. Предполагаемый организатор – 40 - летняя местная жительница.

- Созданная организованная группа характеризовалась наличием четкого распределения ролей, организованностью и сплоченностью, планированием преступной деятельности, конспирацией, завуалированностью преступной деятельности под предоставление услуг населению для осуществления сделок на внебиржевом рынке, а также учетом всех полученных доходов, - рассказали в СУ СК РФ по Кировской области. - Доходы от игорной деятельности строго распределялись между кировчанками в зависимости от личного вклада в преступную деятельность, а также расходовались на содержание игровых залов.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171. 2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет вне игорной зоны, совершенное в составе организованной группы». Дамам грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Напомним, что организация азартных игр на территории России с 2009 года запрещена, кроме игорных зон на территории Республики Крым, Алтайского края, Приморского края, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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