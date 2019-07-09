Кировские депутаты, владельцы «Дороничей» и «Движение Нефтепродукт» попали в рейтинг Forbes

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-09T16:55:09+03:00

Народные избранники вошли в число ста самых богатых людей в рейтинге «Власть и деньги»

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Два депутата Законодательного собрания Кировской области попали в рейтинг Forbes «Власть и деньги». Среди ста самых богатых госслужащих и членов депутатского корпуса – Константин Гозман и Сергей Киселев.

Отметим, что рейтинг Forbes составляется на основании обнародованных сведений о семейном доходе чиновников и депутатов. Учитываются доходы супругов и несовершеннолетних детей.

Так, генеральный директор агропромышленного холдинга «Дороничи» Константин Гозман занял 76 позицию в рейтинге, заработав за 2018 год 194,72 миллиона рублей. Как отмечено в рейтинге, в собственности у Константина Марковича находится пять объектов недвижимости. Доход «Дороничей» составил более 4,2 миллиарда рублей.

Константин Гозман занял 76 позицию в рейтинге Forbes. Фото: архив «КП»

На 98 позиции рейтинга – депутат Сергей Киселев. Владелец «Движение Нефтепродукт» заработал за 2018 год 154,54 миллиарда рублей. В недвижимости – 12 объектов.

На 98 позиции рейтинга – депутат Сергей Киселев. Фото: chepetsk-news.ru

ИСТОЧНИК KP.RU