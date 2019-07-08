В Тужинском районе 19-летний водитель-бесправник устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-08T14:49:36+03:00

Парень сбежал с места происшествия, оставив тело односельчанина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Его искали почти сутки

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6 июля молодой человек сбил жителя села Шешурга на дороге. Авария произошла в 23.30 часов на улице Центральной у дома № 11.

Парень на «девяносто девятой» без номеров столкнулся с 30-летним мужчиной, который шел по обочине проселочной дороги.

- Пешеход скончался на месте, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли в течение суток.

Как показало медосвидетельствование, молодой человек был трезв. На него составили протокол за управление незарегистрированным авто без прав и оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU