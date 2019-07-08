2019-07-08T14:49:36+03:00
Общество

В Тужинском районе 19-летний водитель-бесправник устроил смертельное ДТП

Его искали почти сутки
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Парень сбежал с места происшествия, оставив тело односельчанина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПарень сбежал с места происшествия, оставив тело односельчанина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

6 июля молодой человек сбил жителя села Шешурга на дороге. Авария произошла в 23.30 часов на улице Центральной у дома № 11.

Парень на «девяносто девятой» без номеров столкнулся с 30-летним мужчиной, который шел по обочине проселочной дороги.

- Пешеход скончался на месте, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли в течение суток.

Как показало медосвидетельствование, молодой человек был трезв. На него составили протокол за управление незарегистрированным авто без прав и оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24