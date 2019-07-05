16-летнюю пермячку, сбежавшую из дома ради любимого, задержали на кировском вокзале

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-05T15:15:04+03:00

Девушку объявили в федеральный розыск после того, как она купила билеты до Москвы

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На железнодорожной станции города Кирова полицейские задержали 16-летнюю беглянку. Девушка, находящаяся в федеральном розыске, сбежала из родительского дома к своему любимому человеку. Об этом сообщил ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснилось, девушка, будучи в Перми, познакомилась в сети с молодым человеком из Москвы. Они долго переписывались, после чего парень позвал ее к себе в гости. Она сразу же согласилась, купила билеты на первый же поезд Пермь-Москва и отправилась в столицу. Уже в пути девушка решила предупредить родителей, что она едет в столицу и с ней все в порядке . После отправки СМС юная пермячка выключила телефон.

Получив сообщение, ее родители немедля позвонили в полицию. Девушку объявили в федеральный розыск. Она не успела проехать и трети пути, как ее нашли и сняли с поезда кировские сотрудники линейной полиции. Подростка до приезда родителей отправили в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка».

ИСТОЧНИК KP.RU