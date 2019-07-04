В 13 муниципалитетах Кировской области планируют провести замеры мусора

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-04T15:00:04+03:00

Замеры нужно провести для того, чтобы население платило за услугу по фактическому накоплению мусора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Работы выполнят в 2019 году и в первом полугодии 2020 года

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В Кировской области планируют применение дифференцированного подхода при взимании платы за вывоз мусора. Это нужно для того, чтобы население платило за коммунальную услугу по фактическому накоплению отходов. Об этом на пресс-конференции в региональном правительстве сообщил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин.

Для того, чтобы определить нормативы накопления отходов, в 13 муниципалитетах проведут замеры мусора. На выполнение работ уже объявлен открытый конкурс в электронной форме. Замеры проведут в нынешнем году и в первом полугодии 2020 года.

Определять нормативы накопления отходов будут в городах Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском, Кирсе, Зуевке, поселках городского типа Опарино, Кумены, а также в Пасеговском, Лойнском, Речном, Вожгальском, Зуевском, Кикнурском сельских поселениях. После проведения замеров на территории региона планируется принять дифференцированные нормативы накопления отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU