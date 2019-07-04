В Кирове загорелась баня: огонь быстро перекинулся на дом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-04T11:11:13+03:00

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В среду, 3 июля, в садоводческом товариществе «Лепсе-3» загорелась баня. Пожар случился в 21.52. Огонь быстро распространился и перекинулся на расположенный рядом садовый дом. Об этом сообщили в ОНДПР города Кирова.

- К 22.45 спасатели полностью ликвидировали последствия пожара, - уточнили в отделе. - В бане сгорели стены второго этажа и имущество. В доме обгорела деревянная обрешетка крыши и часть фасада.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов. Ориентировочный ущерб от пожара составил 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU