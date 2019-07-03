2019-07-03T13:17:22+03:00
Общество

Москва, Питер, Татарстан и Марий Эл: куда переехали 20 тысяч кировчан в прошлом году?

Большинство людей переезжает по семейным или личным обстоятельствам
Елизавета Захарова
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За прошлый год двадцать тысяч кировчан переехали из области в другие регионыЗа прошлый год двадцать тысяч кировчан переехали из области в другие регионыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За 2018 год Кировскую область покинуло 19 912 человек. 18 815 из них переехали в другие регионы нашей страны. Итоги миграции кировчан подвел Кировстат.

Так, 1896 человек переехали в Московскую область, в самой столице обосновались 1737 кировчан. Вторым по популярности местом в рейтинге городов, куда уезжают кировчане, стал Санкт-Петербург: в прошлом году туда переехали 1614 человек. В ближайшие регионы уехало порядка четырех тысяч человек: в Коми – 1311, в Татарстан – 1165, в Марий Эл – 1153, Нижегородскую область – 1081.

За границу переехали 3455 человек. В основном, это несемейные люди трудоспособного возраста. В фаворе у мигрантов – страны СНГ.

Как показали опросы, жители Кирова и области переезжают в другие места по личным или семейным обстоятельствам – таких 31,5%. Возвращаются в родные регионы после долгого пребывания в Кирове 21% мигрантов. 14,1% переезжает из-за работы, 11,8% – из-за учебы. 13,5% жителей области переехали по иным причинам, в том числе из-за покупки жилья.

При этом в Кировскую область из других регионов переехало 15207 человек. В основном это жители Москвы и области – 1983 человека, Республики Коми – 1791, Санкт-Петербурга - 1136, Марий Эл – 848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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